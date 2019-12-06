Зачетный вычет: власти готовят аудит новых налоговых льгот

Минэкономразвития готовит проверку эффективности инвестиционного налогового вычета, действующего в качестве эксперимента в нескольких регионах. Компании получают его в обмен на вложения в модернизацию с целью повысить производительность. По итогам аудита может быть принято решение о распространении практики на всю страну. Впрочем, это вряд ли случится раньше 2022 года, отметили в пресс-службе ведомства.

Колбаса и агрегаты

По поручению президента Путина увеличение производительности труда в России должно составлять не меньше 5% ежегодно. Для достижения цели был принят национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний с 2019 года в рамках проекта действует в Удмуртии, Ростовской и Кемеровской областях, с 2020 года его смогут получить также предприятия Тамбовской, Челябинской и Самарской областей и Краснодарского края. Пока льгота доступна лишь участникам тематического нацпроекта.

Бизнес сможет компенсировать до 90% затрат на модернизацию оборудования и создание высокотехнологичных производств.

В администрации Тамбовской области «Известиям» заявили, что надеются на рост налоговых поступлений благодаря инвествычету: повышение производительности участвующих в проекте компаний, как ожидают, приведет к снижению себестоимости и к получению дополнительной прибыли.

В проекте участвуют 11 предприятий региона. Среди них — завод «Октябрь» по производству радио- и телеаппартуры, предприятие, изготавливающее колбасные изделия «Экоойл», производитель красителей «Пигмент».

Такие же условия будут действовать для 21 компании Челябинской области. В их число вошли, в частности, «Завод СпецАгрегат», и монтажёр сборных конструкций «Прокатмонтаж», сообщили «Известиям» в местном министерстве экономического развития. Там также заявили, что ждут роста налоговых доходов бюджета от предприятий – участников нацпроекта и не запрещают им параллельно пользоваться другими льготами.

В пресс-службах губернаторов Самарской области и Краснодарского края на запросы «Известий» не ответили.

В Минэкономразвития надеются, что такой подход позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 2022 году ведомство проведет оценку эффективности льгот и решит, рекомендовать ли включение в налоговый эксперимент новых субъектов. Они сами будут принимать окончательное решение.

Опыт трех

Пилотные проекты по предоставлению налоговых льгот в рамках нацпроекта начались в 2019 году. Они стартовали на территории Удмуртии, Кемеровской и Ростовской областей.

В пресс-службе губернатора Удмуртии «Известиям» сообщили, что на начало декабря участниками нацпроекта числились 28 предприятий. К 2024 году их количество планируется увеличить более чем вдвое — до 77. В республике прогнозируют, что из-за новых льгот бюджет региона в краткосрочной перспективе может недополучить около 460 млн рублей, но ожидают выигрыша за счёт налога на прибыль от вновь созданных рабочих мест, а также увеличения объемов производств.

В Кемеровской области право на налоговые льготы получили производственные предприятия и фирмы по растениеводству, животноводству и охоте, рассказали в регионе. Там также отметили вероятность краткосрочных финансовых потерь — с 2020 по 2022 год сумма выпадающих из-за инвествычета доходов бюджета составит 744 млн рублей ежегодно.

Ростовская область начала предоставлять налоговые преференции обрабатывающим производствам, строительным фирмам, компаниям по транспортировке и хранению, сообщили в Минэкономразвития. В пресс-службе губернатора на запрос «Известий» не ответили.

Бюджет ограничивает

Идея дать российским предприятиям право на инвестиционный вычет не нова. В 2018 году вступил в силу закон, позволяющий компаниям получать такую льготу. Первым регионом, который разрешил своим фирмам воспользоваться послаблением, была Карелия, напомнил представитель Минэкономразвития. Однако льгота не получила широкого применения из-за того, что у регионов есть ограничения по объему бюджетного дефицита, объяснил он. Недостаток средств не может превышать 10-15% годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

В этой связи премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Мифину и Минэкономразвития подготовить предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета и балансировке региональных бюджетов. Министерство финансов уже направило в правительство план действий, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Минфин неоднократно декларировал стратегический курс на сокращение налоговых льгот, и это правильно, напомнил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Налоговые поблажки, в частности, инвествычет, искажают стимулы предпринимателей, поэтому их следует применять только в особых случаях. Более того, подобные меры создают неопределенность в экономике: всегда сохраняется риск, что льготы отменят, а это затрудняет долгосрочное планирование для бизнеса, отметил эксперт.

Эксперт считает, что механизм получения налогового вычета практически исключает возможности для мошенничества. Сначала бизнес должен внести инвестиции, затем представить документальные подтверждения в налоговую, и только после этого сумма обязательных платежей может быть сокращена, объяснил Игорь Николаев.

Инвестиционный налоговый вычет позитивно влияет на производительность труда, поэтому в рамках нацпоекта это конструктивная мера, отметил профессор РАНХиГС Александр Щербаков. Он сообщил, что следует распространить льготу на всю Россию, чтобы предприниматели получили максимальную выгоду.