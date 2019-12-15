Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане. Документ в воскресенье, 15 декабря, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующие поправки были приняты Госдумой 5 декабря и одобрены Советом Федерации 11 декабря.

Закон с 1 января 2020 года включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) еще 19 регионов России, а именно Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

В пояснительной записке к документу также указывается необходимость «оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ».

11 декабря в пресс-службе минэкономики Татарстана сообщили, что в республике в качестве самозанятых зарегистрировалось более 60 тыс. человек. Объем налоговых поступлений от этой категории жителей составил около 88,6 млн рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и не платили налоги.