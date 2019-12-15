Прямой эфир

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане. Документ в воскресенье, 15 декабря, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчитали за траты: что смутило депутатов Госдумы в проекте бюджета
Вопросы парламентариев касались самозанятых, низких темпов экономического роста и притока инвестиций

Отмечается, что соответствующие поправки были приняты Госдумой 5 декабря и одобрены Советом Федерации 11 декабря.

Закон с 1 января 2020 года включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) еще 19 регионов России, а именно Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

В пояснительной записке к документу также указывается необходимость «оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ».

11 декабря в пресс-службе минэкономики Татарстана сообщили, что в республике в качестве самозанятых зарегистрировалось более 60 тыс. человек. Объем налоговых поступлений от этой категории жителей составил около 88,6 млн рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и не платили налоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса
Силуанов назвал число самозанятых россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019