Более 60 тыс. самозанятых граждан зарегистрировались в Татарстане

В Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировалось более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба минэкономики республики. Объем налоговых поступлений от этой категории жителей составил около 88,6 млн рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и не платили налоги.

В пятерке лидеров по количеству самозанятых находятся Казань, где зарегистрировано около 16 тыс. самозанятых, Набережные Челны (8 тыс.), а также Нижнекамский (2,9 тыс.), Альметьевский (2,7 тыс.) и Зеленодольский (2,1 тыс.) районы, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, где в январе 2019 года был введен новый налоговый режим. А 5 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении налога на самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками. Он вступает в силу 1 января 2020-го.