Сбросить тень: эксперимент с налогом для самозанятых расширят

5 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении налога на самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками. Он вступает в силу 1 января 2020-го. Сейчас эксперимент действует в четырех субъектах: в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан. В будущем году прибавятся еще 19. Подробнее о первых плодах введения налогового режима и его перспективах — в материале «Известий».

Плюсы и плюсы

Особый налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход, НПД) ввели в четырех российских регионах 1 января 2019 года в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). По нему могут работать физические лица, не имеющие наемных работников. Они должны осуществлять деятельность в одном из пилотных регионов и зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год (в среднем 200 тыс. в месяц).

Самозанятый платит упрощенный налог: 4%, если продает товары или оказывает услуги физическим лицам, и 6% — если юридическим. В качестве бонуса он получает налоговый вычет в 10 тыс. рублей, то есть в первое время будет перечислять с доходов не 4 и 6%, а 3 и 4%, пока с этих 1–2-процентных «подарков» не накопится 10 тыс.

На нововведение с энтузиазмом откликнулись таксисты, арендодатели жилья, консультанты и репетиторы, программисты, маркетологи, няни, копирайтеры, кондитеры, дизайнеры, рекламщики и другие. Режим дает им несколько важных преимуществ.

Во-первых, оформить самозанятость гораздо проще, чем ИП или ООО. Желающему нужно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться, затем привязать карту, на которую будет поступать доход. Далее всё происходит автоматически. Налог списывается ежемесячно, его сумму приложение рассчитывает самостоятельно.

Во-вторых, самозанятому не нужно каждый год перечислять обязательный платеж в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования — страховая часть пенсии гарантирована, медстраховка тоже остается. ИП приходится в конце года приберегать для налоговой не меньше 36 тыс., и не важно, заработал он что-то или нет. Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) дорабатывает приложение «Мой налог», чтобы пользователи могли делать добровольные взносы в Пенсионный фонд через смартфон.

В-третьих, официальное оформление — это гарантии для партнеров и финансовых организаций. Банк охотнее выдает кредит, если заемщик работает «вбелую», а юридические лица могут получить от самозанятого чеки для отчетности. Это помогает фрилансеру приобрести более крупных клиентов и масштабироваться.

Наконец, в-четвертых, нет необходимости прятаться от налоговой и бояться, что в дом заявятся судебные приставы. Всё больше людей, работающих на себя, понимают, что штраф обойдется дороже.

Как отметил заместитель руководителя ФНС Даниил Егоров, с неожиданностями при реализации проекта столкнуться не пришлось.

«Из трудных задач можно отметить организацию поддержки пользователей приложения. Концепция максимальной простоты и понятности для налогоплательщиков потребовала от нас переосмыслить подход к организации технической и информационной поддержки пользователей. ФНС России была организована система трехуровневой поддержки пользователей в формате 24/7. В результате сейчас более 70% обращений обрабатываются в течение часа», — пояснил он.

Дальше — больше

По данным ФНС, количество зарегистрированных с января по ноябрь самозанятых превысило 284 тыс. человек (рассчитывали только на 200). Они заработали в целом более 32,6 млрд рублей. Сумма налога перевалила за миллиард.

Как подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Орешкин, результаты эксперимента можно назвать отличными. Руководитель ведомства отметил, что НПД позволит решить ситуацию с большим количеством серых зарплат в стране.

«Более 200 тыс. самозанятых зарегистрировались, они до этого не находились в секторе формальной занятости», — заметил министр.

В следующем году Минэкономразвития предлагает распространить на самозанятых меры поддержки, которые уже применяются для малого и среднего бизнеса. Это в первую очередь финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная помощь.

В частности, Корпорация МСП намерена вместе с банками и микрофинансовыми организациями создать специальные продукты для кредитной, гарантийной и другой денежной поддержки самозанятых. В центрах «Мой бизнес» специалистов, работающих на себя, будут консультировать и обучать.

Кроме того, в конце октября кабмин одобрил законопроект о преференциях для самозанятых в госзакупках. Они смогут участвовать в торгах на тех же условиях, что и владельцы малого и среднего бизнеса, то есть как минимум без конкуренции с крупными игроками своего рынка. Сейчас фрилансеры заключают госконтракты на общих основаниях.

По оценке Минэкономразвития, за счет легализации самозанятости в сферу МСП придет около 2,4 млн человек. Цель нацпроекта — 25 млн занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2024 году. Сейчас их 19,2 млн.