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Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она заявила 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Эта тема сейчас активно обсуждается. На поверхность выходит требование социальной справедливости. Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерий взять — кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять за счет чего компенсировать выпадающие доходы», — сказала спикер СФ.

Кроме того, Матвиенко также высказалась на тему налогового обложения малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что всегда была сторонницей ослабления налогов в этой сфере.

«Мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит», — выразила мнение политик, добавив, что «пришло время более тщательно разобраться, почему не происходит существенного роста предприятий малого и среднего бизнеса».

Идею изменить подход к налогам высказал в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, нынешний профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно». Одним из предложений было установить для физических лиц минимальный доход, не облагаемый налогом. Костин пообещал решить проблему для «самых незащищенных людей с самыми низкими доходами».

17 декабря данную инициативу поддержал также глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, отметив, что подобная мера позитивно отразится на экономике.

В то же время депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась против идеи отменить налог для малоимущих и экс-заключенных. Ожидается, что благодаря отмене налога удастся сократить неравенство между бедными и богатыми слоями населения. Однако чтобы ликвидировать это расслоение, считает Гусева, нужно не ссорить людей, а объединить их. Но как именно это будет происходить, депутат не разъяснила.

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