Матвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру экономического развития Максиму Орешкину снизить НДС для производителей цветов после поступления соответствующих жалоб в российское правительство. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 17 декабря.

«Вы любите цветы?» — спросила Матвиенко у Орешкина во время встречи представителей Совфеда. Министр ответил: «Я люблю их дарить».

Отмечается, что на это Матвиенко напомнила, что с начала 2020 года в России для цветоводов будет введен НДС в 20%. По ее словам, хорошие и долго стоящие розы из России можно купить без проблем, а цветы, представленные, например, как голландские, на самом деле из Марокко, хотя они стоят не так долго и, по мнению главы Совфеда, пахнут хуже.

«Это серьезная отрасль, не губите ее на корню, они уже и так загибаются», — подчеркнула глава Совфеда. На ее слова Орешкин ответил: «Я думаю, если женщины объединятся, проблем не будет».

По информации РБК, объем рынка срезанных цветов в России оценивается в 1,6 млрд шт. и в $3,5 млрд в год. Почти 90% рынка занимают растения из других стран, порядка 10–15% — отечественные цветы.

Ранее 17 декабря Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы сказаться на российской экономике в положительном ключе. В то же время министр отметил сложность подобной инициативы.