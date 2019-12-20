Сельских врачей предложили освободить от НДФЛ

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил освободить работающих на селе врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с зарплаты. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру, главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Парламентарий напомнил в нем о недавнем докладе Минздрава, согласно которому в 55 регионах страны было зафиксировано снижение числа врачей. По его мнению, ситуация связана с тем, что медики в большинстве случаев не ощущают мер поддержки, оказываемых им в настоящее время. Также, как отмечает Власов, получение субсидий и льгот требует от медиков прохождения большого количества бюрократических процедур, сообщает в пятницу, 20 декабря, RT.

«Со своей стороны считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдаленных районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей», — отметил в письме депутат.

Налог на доходы граждан в России составляет 13%. Не облагаются НДФЛ ряд льготных выплат. С 1 января 2020 года НДФЛ также не будут облагаться компенсационные выплаты по программе «Земский доктор».

В октябре председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил ввести льготы для поступающих в медвузы из сельской местности.