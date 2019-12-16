Минздрав пересмотрит клинические рекомендации до конца 2021 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что критерии качества оказания медицинской помощи будут пересмотрены. Сделать это намерены до конца 2021 года. Об этом глава Минздрава рассказала на заседании Совета законодателей в понедельник, 16 декабря.

«До конца 2021 года весь пул клинических рекомендаций и критериев качества будет не только актуализирован, но и интегрирован с цифровой программой управления качеством медицинской помощи», — приводит «РИА Новости» слова Скворцовой.

Она напомнила, что с 2012 года Минздрав поэтапно вводил обязательные порядки медицинской помощи, критерии качества и национальные клинические рекомендации. Данная работа, по ее словам, продолжилась и в 2018 году в соответствии с принятым федеральным законом.

В марте Минздрав предложил ввести штрафы за неправильное лечение. Если медучреждение, по их сведениям, не создаст условия, которые обеспечат соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества, это может повлечь предупреждение или административную ответственность.

В апреле 2018 года появилась информация о том, что в России появятся стандарты по охране здоровья офисных работников. Разработкой необходимых стандартов с учетом международного опыта занимается Министерство здравоохранения.

В феврале 2018 стало известно, что все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года.