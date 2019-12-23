В ЛНР подтвердили согласование обмена удерживаемыми лицами до конца года

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) подтвердили достижение с Украиной договоренности о проведении обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Об этом 23 декабря заявила представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

«В рамках видеоконференции нам удалось достичь определенных компромиссов. Мы достигли договоренности, обговорили договоренность освободить людей до конца года», — приводит ее слова Луганский информационный центр.

Ранее в этот же день полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов рассказал о согласовании условий освобождения и обмена удерживаемых лиц контактной группой по Донбассу.

18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех». Тем не менее представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) так и не смогли достичь договоренности об обмене.

О договоренности провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.