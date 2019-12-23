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В ЛНР подтвердили согласование обмена удерживаемыми лицами до конца года

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) подтвердили достижение с Украиной договоренности о проведении обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Об этом 23 декабря заявила представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

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«В рамках видеоконференции нам удалось достичь определенных компромиссов. Мы достигли договоренности, обговорили договоренность освободить людей до конца года», — приводит ее слова Луганский информационный центр.

Ранее в этот же день полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов рассказал о согласовании условий освобождения и обмена удерживаемых лиц контактной группой по Донбассу.

18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех». Тем не менее представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) так и не смогли достичь договоренности об обмене.

О договоренности провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.

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