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В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова.

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«Со своей стороны мы также остаемся при том мнении, что люди должны быть полностью процессуально очищены, чтобы не было никаких уголовных преследований, а также что людям должны быть возвращены документы... Всё теперь полностью зависит от украинской стороны, как они быстро приготовятся... И у нас есть все шансы провести обмен до Нового года. Мы со своей стороны сделали для этого всё», — рассказала омбудсмен «РИА Новости» во вторник, 10 декабря.

Дату и механизм предстоящего обмена пленными в Донбассе обсудят в ходе очередных переговоров в Минске, отметила она.

Встреча в «нормандском» формате состоялась 9 декабря в Париже. В рамках саммита прошла двусторонняя встреча президентов России и Украина Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая длилась 1 час 20 минут.

По итогам переговоров Зеленский заявил о достигнутой договоренности провести обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса 24 декабря. «Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца — крайняя дата», — цитирует слова украинского лидера ТАСС.

В ходе саммита были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца этого года. Также стороны согласовали разведение сил и средств ополченцев и украинских военных на линии соприкосновения на трех участках.

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