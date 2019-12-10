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Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Достичь прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе Киев сможет, найдя формат диалога с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Это как вопросы: а вы будете говорить добрый вечер президенту России? А вы будете садиться с ним за стол? А вы будете жать ему руку, стоять рядом, когда будете фотографироваться? Всё очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат», — цитирует Зеленского «РИА Новости».

Украинский лидер добавил, что для достижения прогресса нужен корректный формат диалога с РФ.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. В его рамках состоялась первая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут.

По словам Путина, переговоры прошли по-деловому. Зеленский также поделился впечатлениями от встречи.

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