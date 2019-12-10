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Пушков объяснил важность «нормандского саммита» в Париже

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Саммит лидеров «нормандской четверки» в Париже был важен, так как позволил вернуть в деловое русло отношения России и Украины, заявил 10 декабря российский сенатор Алексей Пушков.

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«Отсутствие таких отношений по вине Порошенко закрывало все возможности для диалога», — написал он в Twitter.

Пушков также отметил, что проведение переговоров такого формата стало полезным и для Франции, которая смогла сыграть более весомую роль в европейской политике.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. В его рамках состоялась двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут.

Российский лидер позитивно оценил переговоры с Зеленским. Зеленский в свою очередь указал на разницу в темпераментах с президентом РФ.

По итогам саммита были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года. Также были согласованы разведение сил и средств ополченцев и украинских военных на линии соприкосновения на трех участках и обмен пленными.

Следующий саммит планируется провести через четыре месяца.

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