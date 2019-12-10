Путин поблагодарил Макрона за организацию «нормандского саммита»

Президент России Владимир Путин поблагодарил французского коллегу Эммануэля Макрона за организацию «нормандского саммита» в Париже.

«Работа была очень полезной. Я хочу поблагодарить господина президента Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас: и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе. Мы очень благодарны им за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны Россия будет делать всё, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу», — отметил российский лидер.