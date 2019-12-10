Зеленский объяснил расхождения по передаче контроля над границей с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, указал на существующие разногласия по контролю над границей Донбасса и России.

«У нас разные взгляды абсолютно по поводу передачи границы (Украине) и того, когда это возможно. Президент Российской Федерации говорит о том, что передача границы — после выборов (в Донбассе). Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границ была до проведения местных выборов. Мне кажется, я очень аргументированно говорю, но пока у нас разный взгляд», — отметил Зеленский.