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Лукашенко потребовал от России равных условий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Минск не просит преференций, а ждет лишь равных условий.

«Равные условия — больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть», — подчеркнул белорусский лидер, отметив, что республика готова закупать газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель, если для конкурирующих предприятий будут созданы такие же условия.

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