Контактная группа по Донбассу согласовала условия обмена пленными

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов рассказал о согласовании условий освобождения и обмена удерживаемых лиц контактной группой по Донбассу. Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости».

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — заявил он.

18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех». Тем не менее представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) так и не смогли достичь договоренности об обмене.

О договоренности провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.

10 декабря власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) подтвердили, что обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца года.

7 сентября Россия и Украина совершили первый обмен удерживаемыми лицами, который проходил по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море, а также осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в Россию, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный СБУ.