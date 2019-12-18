Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила делегат от ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

По ее словам, это связано с тем, что у украинской стороны нет «механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену». Не удалось выстроить диалог и по поводу открытия новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР, добавила она.

«Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на нормандской встрече», — цитирует Кобцеву «Луганский информационный центр».

Как отмечает «Донецкое агентство новостей», переговоры в Минске проходили на фоне обострившейся обстановки на линии соприкосновения. Так, утром 18 декабря были зафиксированы обстрелы на горловском направлении, а вечером среды под минометный огонь попала западная часть Донецка.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украины, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров была, в частности, достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря. Стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера».

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В сентябре были приняты Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а в феврале 2015-го в формате «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению данных договоренностей. Соглашения неоднократно нарушались.

В октябре того же года глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм поэтапной реализации минских соглашений в части предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведения там местных выборов. Единая редакция этого механизма, получившего название «формула Штайнмайера», была утверждена в октябре 2019 года контактной группой по Донбассу.