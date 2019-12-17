В ДНР обвинили Киев в замалчивании официальной версии коммюнике «нормандского саммита»

Киев так и не опубликовал официальную англоязычную версию коммюнике «нормандского саммита», прошедшего 9 декабря в Париже. Об этом заявила во вторник, 17 декабря, полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Украинское государство продолжает удивлять тем, с каким упорством служащие офиса президента не могут разместить корректную версию итогового коммюнике на своем электронном ресурсе», — говорится на сайте МИД ДНР.

По словам Никоноровой, вместо официальной версии на английском языке на сайте президента Украины размещен текст, переведенный с украинского языка на английский.

«Вместо официально согласованного коммюнике на том языке, на котором и проводились переговоры, власти Украины опубликовали некачественный и искаженный перевод», — говорится в комментарии министра. Она призвала Киев разместить согласованную всеми участниками встречи версию коммюнике.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока власти Украины не исправят текст. Позже офис Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике.

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Париже. Результатом саммита четверки стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.