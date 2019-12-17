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Глава ЛНР раскритиковал законопроект Зеленского о децентрализации власти

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал проект закона о децентрализации власти и изменениях в Конституции Украины. Он считает, что действия главы государства — «это очередная подмена смысла и сути Минских договоренностей». Заявление опубликовано на сайте «Луганского информационного центра» во вторник, 17 декабря.

«На деле [Владимир] Зеленский стремится лишь к ускорению процесса захвата власти через своих представителей — префектов, которые будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. И, конечно, в документе ничего не говорится о понятии района, которое четко прописано в Минских соглашениях», — отметил Пасечник.

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Он считает, что все подобные инициативы украинские власти должны согласовывать с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками. Иначе Киев будет только отдаляться от установления мира на Донбассе.

Пасечник добавил, что основная проблема законопроекта заключается в отсутствии предоставления особого статуса Донбассу. Однако комплекс мер, утвержденный в «нормандском формате», предусматривал этот пункт.

16 декабря на Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти. В документе прописано изменение административно-территориального устройства страны и введение должности префекта, который будет представлять федеральную власть в областях и округах.

13 декабря данный законопроект президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады.

7 декабря украинский парламент подчеркнул, что изменения в конституции Украины в части децентрализации власти будут внесены «в течение ближайших месяца-двух». 3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения и проведение Киевом конституционной реформы.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения неоднократно отрицали. Москва считает, что этот конфликт сугубо внутриукраинский, и не вмешивается в него.

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