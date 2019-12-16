Прямой эфир

В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фракция Верховной рады Украины «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко раскритиковала поправки в конституцию о децентрализации власти, внесенные действующим главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в понедельник, 16 декабря.

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — отметила народный депутат фракции Ирина Геращенко на согласительном совете Верховной рады.

По ее словам, реформа предполагает назначение президентом государственных уполномоченных, которые в документе названы префектами, но в действительности у них будут функции прокуроров.

14 декабря Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Суть реформы заключается в изменении административно-территориального устройства государства и введении института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. В соответствии с законопроектом префекта будет назначать и освобождать от должности президент по представлению кабинета министров.

При этом в законопроекте ничего не говорится об особом статусе Донбасса, хотя 14 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призывал к тому, что этот статус должен быть закреплен в украинской конституции, а любые правки этого закона следует согласовывать с ДНР и Луганском.

В августе 2015 года парламент Украины одобрил в первом чтении проект закона, который предусматривает децентрализацию власти и передачу финансовых полномочий из Киева в регионы. Но из-за несогласованности с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) нормы об особом статусе Донбасса инициатива так и не была принята.

Отношения между Донбассом и Киевом обострились в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости. Позднее они объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки отвода сил
Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019