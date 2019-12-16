В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР

Фракция Верховной рады Украины «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко раскритиковала поправки в конституцию о децентрализации власти, внесенные действующим главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в понедельник, 16 декабря.

«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — отметила народный депутат фракции Ирина Геращенко на согласительном совете Верховной рады.

По ее словам, реформа предполагает назначение президентом государственных уполномоченных, которые в документе названы префектами, но в действительности у них будут функции прокуроров.

14 декабря Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Суть реформы заключается в изменении административно-территориального устройства государства и введении института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. В соответствии с законопроектом префекта будет назначать и освобождать от должности президент по представлению кабинета министров.

При этом в законопроекте ничего не говорится об особом статусе Донбасса, хотя 14 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призывал к тому, что этот статус должен быть закреплен в украинской конституции, а любые правки этого закона следует согласовывать с ДНР и Луганском.

В августе 2015 года парламент Украины одобрил в первом чтении проект закона, который предусматривает децентрализацию власти и передачу финансовых полномочий из Киева в регионы. Но из-за несогласованности с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) нормы об особом статусе Донбасса инициатива так и не была принята.

Отношения между Донбассом и Киевом обострились в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости. Позднее они объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).