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В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки отвода сил

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) готова предложить Киеву новые участки для разведения сил на территории Донбасса, заявил представитель ДНР Руслан Якубов. Об этом пишет «РИА Новости» 15 декабря.

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«Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», — отметил представитель ДНР.

Якубов также добавил, что в республике приветствуют коммюнике «нормандской четверки» о прекращении огня в Донбассе и новых участках отвода военных сил.

Девятого декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года.

В станице Луганской разведение сил состоялось летом 2019 года. В Петровском и Золотом процесс возобновился осенью. Это было одно из условий проведения саммита «нормандской четверки» 9 декабря.

Рамочное решение было подписано в сентябре 2016 года представителями самопровозглашенных республик Донбасса, Украины, России и ОБСЕ. Согласно документу, силы конфликтующих сторон должны быть разведены на трех участках — у города Золотое и станицы Луганской в ЛНР, а также возле села Петровского в ДНР. Разведение сил в районе Золотого и Петровского состоялось в 2016 году, но затем военные и техника вновь вернулись на эти участки.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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