В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки отвода сил

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) готова предложить Киеву новые участки для разведения сил на территории Донбасса, заявил представитель ДНР Руслан Якубов. Об этом пишет «РИА Новости» 15 декабря.

«Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», — отметил представитель ДНР.

Якубов также добавил, что в республике приветствуют коммюнике «нормандской четверки» о прекращении огня в Донбассе и новых участках отвода военных сил.

Девятого декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года.

В станице Луганской разведение сил состоялось летом 2019 года. В Петровском и Золотом процесс возобновился осенью. Это было одно из условий проведения саммита «нормандской четверки» 9 декабря.

Рамочное решение было подписано в сентябре 2016 года представителями самопровозглашенных республик Донбасса, Украины, России и ОБСЕ. Согласно документу, силы конфликтующих сторон должны быть разведены на трех участках — у города Золотое и станицы Луганской в ЛНР, а также возле села Петровского в ДНР. Разведение сил в районе Золотого и Петровского состоялось в 2016 году, но затем военные и техника вновь вернулись на эти участки.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.