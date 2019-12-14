В ДНР призвали закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, а любые правки этого закона следует согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил 13 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

«В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР», — говорится на сайте Пушилина.

Глава ДНР указал, что данные требования также прописаны в Минских договоренностях. Обсудить поправки самопровозглашенные республики будут готовы 18 декабря на встрече контактной группы. По словам Пушилина, ДНР и ЛНР не признают «одностороннюю» децентрализацию.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение рады законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В августе 2015 года украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности с Донецкой и Луганской народными республиками нормы об особом статусе Донбасса инициатива до сих пор не была принята.