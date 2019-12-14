Прямой эфир

В ДНР призвали закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, а любые правки этого закона следует согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил 13 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

Время убеждать: разведение сил и обмен пленными обсудят 18 декабря
Саммит в Париже разморозил переговорный процесс, считают в Госдуме и Верховной раде

«В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР», — говорится на сайте Пушилина.

Глава ДНР указал, что данные требования также прописаны в Минских договоренностях. Обсудить поправки самопровозглашенные республики будут готовы 18 декабря на встрече контактной группы. По словам Пушилина, ДНР и ЛНР не признают «одностороннюю» децентрализацию.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение рады законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В августе 2015 года украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности с Донецкой и Луганской народными республиками нормы об особом статусе Донбасса инициатива до сих пор не была принята.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЛНР указали Киеву на недопустимость подмены особого статуса Донбасса
В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019