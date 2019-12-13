В ЛНР указали Киеву на недопустимость подмены особого статуса Донбасса

Попытки Киева подменить предусмотренное Минскими соглашениями предоставление Донбассу особого статуса планами проведения децентрализации власти на Украине недопустимы. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

По его словам, на саммите «нормандской четверки» президенту Украины Владимиру Зеленскому дали понять, что изменения Минских соглашений недопустимы. Но украинский лидер продолжает рассуждения о децентрализации власти вместо предоставления особого статуса республикам Донбасса, отметил Дейнего.

«Подписанный 12 февраля 2015 года в Минске Комплекс мер в пункте 11 определяет необходимость не абстрактной «децентрализации всей Украины», как пытается преподнести Зеленский, а проведения конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов», — приводит слова дипломата 13 декабря «Луганскинформцентр».

Шанс на мирное сосуществование стороны конфликта имеют только при неуклонном исполнении взятых на себя обязательств.

«А любые попытки уклонения или ревизии могут спровоцировать полную потерю основ урегулирования», — констатировал он.

Встреча «нормандской четверки» прошла 9 декабря в Париже. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике, в котором подтверждены безальтернативность Минских соглашений, намерение о закреплении в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса, а также соглашение о разведении сил в трех пунктах на линии соприкосновения.

11 декабря сообщалось, что Киев намерен подготовить поправки в Минские договоренности к следующему саммиту в «нормандском формате», запланированному на март 2020 года.