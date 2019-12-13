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Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти

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Фото: TASS/ZUMA
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти. Это следует из опубликованной во пятницу, 13 декабря, информации на сайте парламента.

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Текст проекта пока не обнародован, однако в его карточке сказано, что документ получен парламентом и передан на рассмотрение руководству. В свою очередь, Зеленский отметил законопроект как неотложный.

В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, которая предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности с Донецкой и Луганской народными республиками нормы об особом статусе Донбасса инициатива до сих пор не была принята.

7 декабря украинский парламент подчеркнул, что изменения в Конституцию Украины в части децентрализации власти будут внесены «в течение ближайших месяца-двух».

11 декабря стало известно, что депутаты партии Зеленского «Слуга народа» внесли в Раду законопроект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Механизм введения в действие закона был согласован контактной группой 1 октября, он прописан в «формуле Штайнмайера».

Эти договоренности были достигнуты в рамках встречи «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике, в котором подтвердили безальтернативность Минских соглашений, намерение о закреплении в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса, а также соглашение о разведении сил в трех пунктах на линии соприкосновения.

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