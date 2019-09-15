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Должность главы киевской администрации планируют упразднить

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Фото: РИА Новости
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Должность главы городской администрации Киева могут упразднить. Об этом 15 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя главы парламентской фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.

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«Возможно, в новой редакции закона «О столице» такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА (областных государственных администраций — ред.)», — пояснил депутат в интервью украинскому изданию «Левый берег».

По мнению Корниенко, «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность», а вместо этой должности появится префект. «Киев хоть и регулируется отдельным законом «Про столицу», но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве?», — резюмировал депутат. Корниенко добавил, что авторами соответствующего законопроекта станут депутаты фракции «Слуга народа».

Ранее 4 сентября кабинет министров Украины принял решение уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) — сообщалось, что оно будет направлено на подписание главе государства Владимиру Зеленскому. Кличко назвал решение о его увольнении антиконституционным.

11 июля Кличко получил от Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения руководства Киева. Позднее офис президента просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы КГГА.

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

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