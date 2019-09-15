Должность главы киевской администрации планируют упразднить

Должность главы городской администрации Киева могут упразднить. Об этом 15 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя главы парламентской фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.

«Возможно, в новой редакции закона «О столице» такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА (областных государственных администраций — ред.)», — пояснил депутат в интервью украинскому изданию «Левый берег».

По мнению Корниенко, «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность», а вместо этой должности появится префект. «Киев хоть и регулируется отдельным законом «Про столицу», но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве?», — резюмировал депутат. Корниенко добавил, что авторами соответствующего законопроекта станут депутаты фракции «Слуга народа».

Ранее 4 сентября кабинет министров Украины принял решение уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) — сообщалось, что оно будет направлено на подписание главе государства Владимиру Зеленскому. Кличко назвал решение о его увольнении антиконституционным.

11 июля Кличко получил от Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения руководства Киева. Позднее офис президента просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы КГГА.

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.