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Кличко назвал антиконституционным решение о его увольнении

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Фото: TASS/ZUMA
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Мэр Киева Виталий Кличко назвал решение украинского правительства о его увольнении с должности председателя киевской городской государственной администрации (КГГА) незаконным.

«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление... То, что происходит, незаконно», — заявил политик в ходе брифинга в среду, 4 сентября.

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По словам мэра, решение кабмина нарушает Конституцию и является недемократичным, а также противоречит местному самоуправлению.

Он подчеркнул, что такие действия нарушают право людей выбирать главу столицы. «Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», — цитирует политика телеканал «360».

Кличко также отметил, что пока не успел ознакомиться с официальным документом, одобряющим его отставку, сообщает RT.

Ранее в этот же день депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины приняло решение уволить Кличко с должности КГГА. Теперь оно будет направлено на подписание главе государства Владимиру Зеленскому.

11 июля Кличко получил от Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения руководства Киева. Позднее офис президента просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы КГГА.

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

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