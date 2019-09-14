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СБУ анонсировала увольнение тысячи сотрудников

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что штат спецслужбы хотят сократить минимум на тысячу человек.

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Увольнения запланированы на 2020 год. Об этом сообщило украинское издание УНИАН в пятницу, 13 сентября. По словам председателя службы, выяснилось, что в структуре есть подразделения, которые занимаются одним и тем же.

Баканов подчеркнул, что штат планируют сократить на тысячу человек, но уволить могут и больше сотрудников.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершил кадровые перестановки в Службе безопасности страны. В частности, в СБУ сменился начальник департамента контрразведки. Должность получил Александр Руснак. Помимо этого, Зеленский снял с поста Владислава Бухарева, который был главой Службы внешней разведки, передает «Газета.ру».

Лидер Украины назначил его на должность первого заместителя главы СБУ. Бухарев получил место начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

16 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (HAБУ) возбудило уголовное дело против главы CБУ Василия Грицакa. Указывается, что HAБУ пока не предъявило обвинение подозреваемому.

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