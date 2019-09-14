СБУ анонсировала увольнение тысячи сотрудников
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что штат спецслужбы хотят сократить минимум на тысячу человек.
Увольнения запланированы на 2020 год. Об этом сообщило украинское издание УНИАН в пятницу, 13 сентября. По словам председателя службы, выяснилось, что в структуре есть подразделения, которые занимаются одним и тем же.
Баканов подчеркнул, что штат планируют сократить на тысячу человек, но уволить могут и больше сотрудников.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершил кадровые перестановки в Службе безопасности страны. В частности, в СБУ сменился начальник департамента контрразведки. Должность получил Александр Руснак. Помимо этого, Зеленский снял с поста Владислава Бухарева, который был главой Службы внешней разведки, передает «Газета.ру».
Лидер Украины назначил его на должность первого заместителя главы СБУ. Бухарев получил место начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
16 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (HAБУ) возбудило уголовное дело против главы CБУ Василия Грицакa. Указывается, что HAБУ пока не предъявило обвинение подозреваемому.