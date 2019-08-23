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В интернете посмеялись над «украинским» Севастополем Кличко

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Фото: Global Look Press/Nazar Furyk/ZUMAPRESS
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Пользователи Сети посмеялись над заявлением мэра Киева Виталия Кличко об «украинском» Севастополе. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

«Вот что такое, когда мозг отвергает реальность», — отметил в комментариях один из пользователей социальной сети «Вконтакте».

«Ну и аппетиты», — возмутился другой комментатор.

«Еще бы Варшаву назвал», — добавил еще один пользователь, а в одном из комментариев отметили, что «с его словарным запасом ему лучше помолчать».

«Особый статус Севастополя — это принадлежность к России. На этом его особенность заканчивается для Кличко и всех остальных», — подвели итог в обсуждении.

Ранее Кличко заявил, что «на Украине есть два города с особым статусом: Киев и Севастополь».

Севастополь с 2014 года является российским городом федерального значения. Он вернулся в состав РФ в месте с Крымом по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

20 августа Украинские пользователи Сети высмеяли стеклянный пешеходный мост в Киеве, построенный по инициативе Кличко: в стеклянных вставках сооружения завелись мухи.

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