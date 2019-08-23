В интернете посмеялись над «украинским» Севастополем Кличко

Пользователи Сети посмеялись над заявлением мэра Киева Виталия Кличко об «украинском» Севастополе. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

«Вот что такое, когда мозг отвергает реальность», — отметил в комментариях один из пользователей социальной сети «Вконтакте».

«Ну и аппетиты», — возмутился другой комментатор.

«Еще бы Варшаву назвал», — добавил еще один пользователь, а в одном из комментариев отметили, что «с его словарным запасом ему лучше помолчать».

«Особый статус Севастополя — это принадлежность к России. На этом его особенность заканчивается для Кличко и всех остальных», — подвели итог в обсуждении.

Ранее Кличко заявил, что «на Украине есть два города с особым статусом: Киев и Севастополь».

Севастополь с 2014 года является российским городом федерального значения. Он вернулся в состав РФ в месте с Крымом по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

20 августа Украинские пользователи Сети высмеяли стеклянный пешеходный мост в Киеве, построенный по инициативе Кличко: в стеклянных вставках сооружения завелись мухи.