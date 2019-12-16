Прямой эфир

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский. В тексте документа нет пунктов, учитывающих особый статус Донбасса.

Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает изменение административно-территориального устройства страны и введение должности префекта, который является представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Эти люди фактически заменят существующих ныне губернаторов, однако, срок их полномочий не будет превышать трех лет.

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

«Предлагаемые изменения обусловлены существенными недостатками конституционно-правового регулирования вопросов местного самоуправления <...>, что затрудняет четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, которые функционируют в административно-территориальных единицах разных уровней», — говорится в пояснительной записке.

При этом об особом статусе Донбасса в документе не говорится. В то же время там зафиксирован отдельный правовой статус для Киева.

Зеленский внес законопроект о децентрализации власти на рассмотрение рады 13 декабря.

5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут пройти уже в следующем году. Помимо этого, он допустил предоставление дополнительных полномочий Донбассу. Однако никакой речи о федерализации или автономии, по его словам, не идет.

3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробностей каждого из них власти не раскрыли, однако Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным путем. 27 ноября Киев и самопровозглашенная ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения категорически отрицают, заявляя, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР
Песков порекомендовал проанализировать законопроект о децентрализации Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019