Песков порекомендовал проанализировать законопроект о децентрализации Украины

Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины нужно изучать на предмет соответствия Минским соглашениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 16 декабря.

На вопрос, есть ли реакция Кремля на то, что в этом законе не говорится об особом статусе Донбасса, Песков ответил: «Нет. Пока нет. Документ нужно анализировать, изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и «формуле Штайнмайера».

Пресс-секретарь добавил, что в Минских соглашениях нет ничего, что «может двояко толковаться и дискутироваться».

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти. В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство государства и ввести институт префекта, но ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что депутаты партии Зеленского «Слуга народа» внесли в раду законопроект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Механизм введения в действие закона согласовали с контактной группой 1 октября, он прописан в «формуле Штайнмайера».

7 декабря 2019 года в украинском парламенте сообщили, что изменения в конституцию Украины в части децентрализации власти внесут «в течение ближайших месяца-двух».

В августе 2015 года парламент Украины одобрил в первом чтении проект закона, который предусматривает децентрализацию власти и передачу финансовых полномочий из Киева в регионы. Но из-за несогласованности с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками ДНР и ЛНР нормы об особом статусе Донбасса инициатива так и не была принята.