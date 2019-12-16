Прямой эфир
Сюжет:

Песков порекомендовал проанализировать законопроект о децентрализации Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины нужно изучать на предмет соответствия Минским соглашениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 16 декабря.

На вопрос, есть ли реакция Кремля на то, что в этом законе не говорится об особом статусе Донбасса, Песков ответил: «Нет. Пока нет. Документ нужно анализировать, изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и «формуле Штайнмайера».

«Важно, чтобы Киев начал децентрализацию»
Глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе — о перспективах «нормандского саммита» и «смерти мозга» НАТО

Пресс-секретарь добавил, что в Минских соглашениях нет ничего, что «может двояко толковаться и дискутироваться».

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти. В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство государства и ввести институт префекта, но ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что депутаты партии Зеленского «Слуга народа» внесли в раду законопроект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Механизм введения в действие закона согласовали с контактной группой 1 октября, он прописан в «формуле Штайнмайера».

7 декабря 2019 года в украинском парламенте сообщили, что изменения в конституцию Украины в части децентрализации власти внесут «в течение ближайших месяца-двух».

В августе 2015 года парламент Украины одобрил в первом чтении проект закона, который предусматривает децентрализацию власти и передачу финансовых полномочий из Киева в регионы. Но из-за несогласованности с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками ДНР и ЛНР нормы об особом статусе Донбасса инициатива так и не была принята.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти
В ДНР призвали закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019