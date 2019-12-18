В ЛНР заявили о готовности провести обмен пленными до конца года

Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила о готовности провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Об этом 18 декабря сообщило «РИА Новости».

«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — заявила Кобцева.

Также на заседании гуманитарной подгруппы, прошедшем 18 декабря в Минске, она призвала представителей Украины приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех».

О договоренности провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.

10 декабря власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) подтвердили, что обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца года.

7 сентября Россия и Украина совершили первый обмен удерживаемыми лицами, который проходил по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море, а также осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в Россию, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный СБУ.