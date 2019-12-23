Россия и Украина договорились о цене транзита газа на пять лет

Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на ближайшие пять лет. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет», — цитирует его ТАСС.

По словам Козака, информация о контрактах на прямую поставку газа, заключенных с Украиной, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Этот вопрос будет решаться после Нового года, подчеркнул вице-премьер.

Все риски, связанные с тарифным регулированием, на себя берет украинская сторона.

Глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые договоренности, поручил кабмину проследить за их выполнением. По его словам, «это тот компромисс, который нужно было найти».

Ранее в декабре украинские СМИ со ссылкой на информированный источник заявили, что пять украинских компаний заключили контракты с ПАО «Газпром» на поставку газа с 1 января 2020 года.

21 декабря правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. Согласно документу, «Нафтогаз» забронирует для своего российского партнера транспортные мощности сроком на пять лет. Их объем составит 225 млрд кубометров при условии конкурентного тарифа на топливо.

Незадолго до этого глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал соглашение между возглавляемой им компанией и «Нафтогазом».

20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украинская сторона подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца года, «чтобы транзит уже был с 1 января».

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В конце ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель выразил готовность обсуждать условия возобновления прямых поставок российского газа в страну, которые прекратились в 2015 году.