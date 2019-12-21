Прямой эфир
Сюжет:

Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России

0
Фото: TASS/DPA/Paul Zinken
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зафиксированные в протоколе договоренности по транзиту российского газа в Европу через Украину надо успеть реализовать до 1 января. Об этом заявил на брифинге в Киеве по итогам переговоров по газу в Минске министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает издание «ПолитНавигатор» в субботу, 21 декабря.

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива
Новый пятилетний контракт должен быть заключен до конца года

«На политическом уровне есть определенное видение, которое зафиксировано в протоколе. Теперь важно поработать, реализовать это на практических юридических документах. Должны всё это успеть до 1 января», — цитирует издание слова Оржеля.

Глава украинского министерства подтвердил, что Киев и Москва заключат транзитный контракт на пять лет с возможностью продления его на 10 лет, передает «РИА Новости».

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил на брифинге, что «Оператор ГТС Украины» и российский «Газпром» в субботу в Вене смогут согласовать межоператорское соглашение. «Мы надеемся, возможно даже сегодня, окончательно согласовать это соглашение, поскольку это соглашение является необходимым для того, чтобы технически был транзит с 1 января», — цитирует российское агентство Витренко.

«Газпром» и правительство Украины должны до 29 декабря подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд. «Мы должны подписать всё до 29 декабря, чтобы с 1 января был транзит», — цитирует ТАСС слова Витренко. Он назвал это «очень сложным заданием», подчеркнув, что украинская сторона будет «настойчиво над этим работать».

Ранее, в субботу, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража.

Незадолго до этого СМИ назвали возможные объемы транзита газа из России через Украину. Предполагалось, что в 2020 году прогонят 65 млрд кубометров газа, а в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Нынешний 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через украинскую территорию заканчивается в конце 2019 года.

Москва и Киев при участии Еврокомиссии проводили консультации о продлении или заключении нового договора. 2 ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, а в сентябре сообщил о планах потребовать от РФ $11 млрд в случае прекращения транзита.

Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»
СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019