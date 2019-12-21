Правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу

Правительство Украины представило трехсторонний протокол по газу. Документ размещен на сайте единого веб-портала органов власти Украины в субботу, 21 декабря.

Там отмечается, что уровень тарифов на транзит должен соответствовать уровню тарифов в Западной и Центральной Европе. Кроме того, протокол предусматривает снятие арестов со всех активов «Газпрома» и отказ «Нафтогаза» от возможных будущих исков по контрактам от 2009 года.

При выполнении этих условий и с целью продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут контракт. «Оператор ГТС Украины» и «Газпром» заключат межоператорское соглашение.

Бронирование мощностей будет осуществляться в следующих объемах: 2020 год —65 млрд куб. м. газа, а с 2021 по 2024 г. — по 40 млрд. куб. м. ежегодно. В дальнейшем стороны намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества на аналогичных условиях: период с 2025 по 2034 годы.

Если условия договора будут выполнены в полном объеме, то стороны будут формировать стоимость поставки с учетом цены европейского хаба, за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок. Все решения должны быть согласованы до 29 декабря 2019 года.

Ранее в этот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».

20 декабря Россия и Украины подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украина подтвердила, что окончательно договорится до конца этого года.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».