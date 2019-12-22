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СМИ сообщили о пяти контрактах с «Газпромом» компаний из Украины

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пять украинских компаний заключили контракты с ПАО «Газпром» на поставку газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на информированного собеседника на нефтегазовом рынке.

Собеседник агентства «Интерфакс-Украина» также подтвердил, что несколько украинских компаний заключили прямые контракты с российским концерном.

О каких компаниях идет речь, оба источника не уточняют.

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива
Новый пятилетний контракт должен быть заключен до конца года

21 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после новогодних праздников. Он добавил, что до Нового года «нужно решить неотложные вопросы», связанные с транспортировкой газа для потребителей и с «урегулированием всех взаимных претензий и исков».

Ранее в тот же день правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. Согласно документу, «Нафтогаз» забронирует для своего российского партнера транспортные мощности сроком на пять лет. Их объем составит 225 млрд кубометров при условии конкурентного тарифа на топливо.

Незадолго до этого глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал соглашение между возглавляемой им компанией и «Нафтогазом».

20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украинская сторона подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца года, «чтобы транзит уже был с 1 января».

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В конце ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель выразил готовность обсуждать условия возобновления прямых поставок российского газа в страну, которые прекратились в 2015 году.

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