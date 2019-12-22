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В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Украина не должна договариваться с Россией о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от возглавляемой экс-президентом страны Петром Порошенко фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев в воскресенье, 22 декабря.

«Никаких прямых соглашений по поставкам газа. Это вопрос не бизнеса, а национальной безопасности», — отметил Арьев.

По его мнению, объемы транзита при оговоренной цене должны быть «определенно больше, чем выход в себестоимость, 40 млрд куб. м. — мало».

Депутат полагает, что гарантии выполнения соглашения со стороны России должны быть четко прописаны в контракте. «Россия всегда срывает подписанный контракт, если он становится невыгодным или мешает другим планам», — сказал он.

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Арьев добавил, что анализ протокола показал, что гражданское общество должно очертить власти «красные линии» для будущего контракта по газу.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Киев подтвердил, что окончательно удастся договориться до конца этого года.

Как сообщил 21 декабря журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, риски по тарифам транзита, регуляторике и работе газотранспортных систем (ГТС) Украины понесет «Нафтогаз», что позволит «Газпрому» избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита. «Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину, это «Нафтогаз». Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины, — это теперь вопрос взаимодействия компании «Нафтогаз Украины» и государства Украина», — цитирует «РИА Новости» слова вице-премьера.

В украинском газовом холдинге также указали на компромисс в вопросе предоставления гарантированных мощностей.

Кроме того, Козак отметил, что Москва и Киев договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.

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