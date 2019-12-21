В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

На своей странице в Facebook он написал, что «Газпром» хотел договориться о транзите на один год, а украинская газовая компания — на десять лет. В результате удалось договориться о пяти годах, пишет «РИА Новости».

Кроме того, директор «Нафтогаза» также указал на компромиссное решение в вопросе предоставления гарантированных мощностей, отмечает «Газета.ru».

Ранее 21 декабря правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. «Нафтогаз» забронирует для своего российского партнера транспортные мощности на пять лет. Их объем составит 225 млрд кубометров при условии конкурентного тарифа на топливо.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украина подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца этого года.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил на брифинге, что Москва и Киев договорились о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Кроме того, стороны подпишут мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд, чтобы с 1 января начался транзит.