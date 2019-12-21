Прямой эфир
Сюжет:

Козак назвал газовую сделку Украины и России «форточкой возможностей»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной открыло возможности для договоренностей и по другим вопросам. Об этом он рассказал журналистам в субботу, 21 декабря.

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива
Новый пятилетний контракт должен быть заключен до конца года

«Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам», — приводит ТАСС слова Козака.

Он отметил, что у стран остается еще много вопросов, которые можно решить, если действовать конструктивно и прагматично. Кроме того, Козак поблагодарил партнеров, а именно помощника президента Украины Андрея Ермака за содействие в договоренностях по транзиту газа.

Ранее в этот же день правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. «Газпром» и «Нафтогаз» предварительно договорились об условиях и объемах транзитных поставок топлива на ближайшие пять лет. 20 декабря этот протокол был подписан.

Отмечается, что в 2020 году Россия переправит через Украину в Европу 65 млрд куб. м газа, а в 2021–2024 годах — по 40 млрд куб. м. Все формальности стороны намерены уладить до 29 декабря.

20 декабря президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Глава государства отметил, что условия документа должны быть взаимовыгодными.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Однако согласно подписанному протоколу все долговые арбитражные вопросы стороны договорились уладить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источники сообщили о шестичасовых переговорах РФ и Украины по газу
На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019