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На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Представители Европейской комиссии, Украины и России достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

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Об этом сообщается на странице офиса президента Украины в соцсети Facebook в пятницу, 20 декабря. Ранее в этот же день данную информацию озвучил журналистам представитель «Газпрома».

Отмечается, что подробности достигнутого соглашения будут официально обнародованы в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Источник в российской делегации сообщал, что частью договоренностей по газу может стать выплата «Газпромом» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Президент России Владимир Путин в пятницу заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Глава государства отметил, что условия документа должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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