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РФ и Украина обсудят прямые поставки газа после новогодних праздников

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина вернутся к обсуждению прямых поставок газа после новогодних праздников. Об этом он рассказал журналистам в субботу, 21 декабря.

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«До Нового года надо урегулировать все эти проблемы, чтобы это не отравляло наши отношения. Надо урегулировать с взаимными претензиями, обнулить их... Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное — с урегулированием всех взаимных претензий и исков», — цитирует Козака «РИА Новости».

Он отметил, что разговор о прямых поставках газа на Украину может состояться после Нового года. Пока, по словам чиновника, точная дата не намечена. Однако стороны рассматривают возможность подобных переговоров.

Ранее в этот же день правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. «Нафтогаз» забронирует для своего российского партнера транспортные мощности на пять лет. Их объем составил 225 млрд куб. метров при условии конкурентного тарифа на топливо.

20 декабря Россия и Украины подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украина подтвердила, что окончательно договорится до конца этого года.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил на брифинге, что Москва и Киев договорились о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины». Кроме того, стороны подпишут мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд, чтобы с 1 января начался транзит.

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