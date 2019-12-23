Правительство утвердило план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

Правительство России утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подготовленный «Росатомом». Об этом в понедельник, 23 декабря, говорится в сообщении госкорпорации.

«Это была большая работа, при разработке плана мы учитывали предложения органов исполнительной власти, администраций арктических субъектов, перевозчиков и ресурсодобывающих компаний, ученых и экологов», — приводит «Росатом» слова главы дирекции Севморпути госкорпорации Вячеслава Рукши. По его словам, в разработке плана участвовали более 25 организаций, сообщает ТАСС.

Согласно плану, мероприятия разделены на три основных этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. Ими предусмотрены мероприятия от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по Севморпути до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике.

Также уделено внимание аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

Ранее в декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что страна не нуждается в зарубежных военных кораблях на Северном морском пути. Военнослужащие РФ способны своими силами обеспечить безопасность судоходства в этом районе.