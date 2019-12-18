В России выступили против иностранных военных кораблей на Севморпути

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что страна не нуждается в зарубежных военных кораблях на Северном морском пути. По его словам, военнослужащие способны своими силами обеспечить безопасность судоходства в этом районе.

Герасимов отметил, что сейчас Россия совершенствует систему противовоздушной обороны в Арктике. Как раз эта инициатива и поможет полностью обеспечить безопасность хождения судов по Севморпути.

«Для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса», — цитирует Герасимова издание «Военное обозрение» в среду, 18 декабря.

9 декабря сообщалось, что Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным куполом. Отмечалось, что все дивизионы оснастят комплексами С-400.

16 сентября стало известно, что Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике. Ранее на вооружении полка Северного флота стояли ПВО С-300. Для работы с новыми системами личный состав полка прошел переобучение и готов заступить на боевое дежурство.

24 августа французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути. Транспортная компания CGA CGM приняла такое решение по экологическим соображениям.