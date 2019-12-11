Новые круизные маршруты запустят по Северному морскому пути в 2020 году

По Северному морскому пути в 2020 году будут запущены новые круизные маршруты. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова на сайте правительства Камчатского края.

В 2019 году Камчатский край принял 20 круизных судов, которые доставили в регион почти 19,5 тыс. туристов, чем был побит прошлогодний рекорд. Так, в этом году количество прибывающих лайнеров увеличилось почти вдвое, численность их пассажиров — на 50%.

«Камчатские туроператоры уже разработали на следующий год новые арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей», — заявила Стратонова.

Она добавила, что камчатские туроператоры единственные на Дальнем Востоке организуют круизные программы по Северному морскому пути.

В программе путешествий — заходы в устья рек и высадка на побережье и острова.

Отмечается, что хотя стоят эти круизы недешево, они пользуются большим спросом и места на них заказывают заранее, например, туристами из США и Германии.

В крае отметили и рост иностранного турпотока на Камчатку. За неполные 12 месяцев текущего года на полуострове побывали более 35 тыс. туристов, что на 40% больше, чем в 2018 году — 25 тыс. иностранцев.

6 сентября сообщалось, что Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Приморье и Камчатский край будут сотрудничать в сфере развития круизного туризма. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Территории будут развивать круизный туризм и внедрять собственные круизные турпродукты. Их будут предлагать как российским, так и иностранным туристам.