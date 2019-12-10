Туристам посоветовали направления для путешествий в 2020 году

Специалисты составили список из 50 мест мира, которые стоить посетить в 2020 году. Перечень опубликован на портале Travel and Leisure 9 декабря.

При составлении списка направлений эксперты учитывали, среди прочего, отзывы о новых открытых отелях и ресторанах, предпочтения пользователей Instagram и мнения экспертов. В перечне есть направления на любой вкус.

В первую очередь специалисты рекомендуют посетить столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится Национальный дворец Менелика II. Долгое время здание было резиденцией императоров, и только в октябре его открыли для туристов. Сейчас там располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али. На дворцовой территории также находятся парк, музей и зоопарк. Привлечет внимание туриста и Центр современного искусства, названный в честь эфиопского художника Зомы Шифферау.

Далее в списке следует город Арекипа в Перу, центр которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты рекомендуют поселиться в отеле неподалеку от церкви Святого Августина, чтобы насладиться архитектурой здания. Также интерес путешественников могут вызвать местные вулканы.

Третий пункт списка — американский город Ашвилл (штат Северная Каролина). Это место удивит кулинарными традициями, гастрономическими фестивалями и разнообразием баров.

Также эксперты рекомендуют посетить Австрию, Мексику, Барбадос, столицу Китая Пекин, Гавайи, Ботсвану и американский город Бостон.

Кроме того, специалисты высоко оценили Австралию, Израиль, Коста-Рику, Чили, Катар и другие направления для путешествий.

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