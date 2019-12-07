Названы города с самой большой разницей в числе туристов и местных жителей

Эксперты изучили объем турпотока в крупных городах мира и назвали города в разных странах, в которых туристы превышают число местных жителей. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Количество приезжих рассчитывалось на 100 местных жителей. Первое место занял американский Майами, где на 100 горожан приходится 1 тыс. 641 турист. На второй строке — Лас-Вегас (993 гостя на 100 жителей), закрывает тройку лидеров Дубай, в котором отдыхающих в шесть раз больше населения.

Также в десятку вошли Эдинбург (100 к 445), Дублин (100 к 427), Гонконг (100 к 398), а также Сан-Франциско, Вена и Сингапур. Москва оказалась в списке на 38-м месте. В российской столице на 100 местных жителей приходится 43 туриста.

5 декабря сообщалось, что аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» оценили привлекательность для российских путешественников регионов страны. В исследовании учитывалась доля туристов, выбравших тот или иной город.