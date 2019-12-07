Прямой эфир

Названы города с самой большой разницей в числе туристов и местных жителей

0
Фото: Global Look Press/Norbert Eisele-Hein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты изучили объем турпотока в крупных городах мира и назвали города в разных странах, в которых туристы превышают число местных жителей. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Количество приезжих рассчитывалось на 100 местных жителей. Первое место занял американский Майами, где на 100 горожан приходится 1 тыс. 641 турист. На второй строке — Лас-Вегас (993 гостя на 100 жителей), закрывает тройку лидеров Дубай, в котором отдыхающих в шесть раз больше населения.

Также в десятку вошли Эдинбург (100 к 445), Дублин (100 к 427), Гонконг (100 к 398), а также Сан-Франциско, Вена и Сингапур. Москва оказалась в списке на 38-м месте. В российской столице на 100 местных жителей приходится 43 туриста.

5 декабря сообщалось, что аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» оценили привлекательность для российских путешественников регионов страны. В исследовании учитывалась доля туристов, выбравших тот или иной город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туркластер создадут в Булунском районе Якутии
Туристические маршруты по Тверской области презентовали в Китае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019