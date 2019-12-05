Эксперт назвала грозящие туристам опасностями страны

Страны Латинской Америки могут подарить туристам множество впечатлений, но за территорию отелей там лучше не выходить. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала главный редактор портала «Мир впечатлений» Елена Шпиз.

По ее словам, в Бразилию, Венесуэлу и Мексику люди летят на свой страх и риск, поскольку там роскошная природа и дорогие гостиницы соседствуют с крайней бедностью.

«Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель», — пояснила эксперт.

Шпиз отметила, что самый яркий пример такого контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. По ее слова, тогда «ни один человек не покинул страну не ограбленным», ограбили даже Олимпийскую деревню.

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