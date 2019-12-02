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Россия возглавила рейтинг стран по количеству посещающих Турцию туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия возглавила рейтинг стран по количеству туристов, путешествующих в Турцию. Так, за январь–октябрь текущего года страну посетили почти 6,7 млн человек. Статистические данные опубликованы на сайте министерства культуры и туризма Турции.

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Всего с января по октябрь Турцию посетили более 40,7 млн иностранных туристов, что на 14,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские туристы сохранили лидерство среди отдыхающих из других стран. Так, на втором месте оказалась Германия — 4,6 млн человек. Следом идут Великобритания — 2,4 млн, Болгария — 2,3 млн, Иран — 1,8 млн.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на турецкий Институт статистики, в третьем квартале доходы страны от туризма выросли на 22% по сравнению тем же периодом прошлого года и составили $14,31 млрд. Причем 82,1% пришлось на долю иностранных туристов. В среднем расходы одного отдыхающего в Турции составили $649.

По данным министерства культуры Турции, в 2018 году страну посетили более 35,5 млн человек, из них россиян — больше 5,7 млн человек.

Ранее эксперты рассказали о самых популярных новогодних направлениях. Так, внутри России это курорты Краснодарского края, а среди желающих встретить праздник за границей особым спросом пользуются Таиланд, ОАЭ и Турция.

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