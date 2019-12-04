Российские туристы назвали лучшие дни для покупки билетов

Эксперты OneTwoTrip выяснили, в какие дни недели россияне чаще всего покупают билеты. Об этом сервис путешествий сообщил в среду, 4 декабря.

В исследовании приняли участие 2 712 человек.

По информации сервиса, многие ориентируются на стоимость билетов и дату получения зарплаты, а также на начало или конец рабочей недели. Билеты на поезда чаще всего покупают по понедельникам (15,8% респондентов), пятницам (13,1%) и средам (10,3%). Большинство опрошенных считает, что в эти дни билеты стоят дешевле.

Авиабилеты чаще всего покупают во вторник — 11,5%, на втором месте — суббота (10%), замыкает тройку понедельник — 9,2%. При этом 44% респондентов следят за стоимостью билетов и бронируют их в тот момент, когда это наиболее выгодно, 19,9% ориентируются на удобство, а 11,3% опрошенных отметили, что покупка зависит от зарплаты, пишет «РИА Новости».

2 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие направления граждане РФ выбирали чаще всего для поездок на католическое Рождество. Так, по числу проданных туров лидируют Италия, Чехия и Австрия.