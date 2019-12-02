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Заблудившуюся в пустыне австралийку нашли живой спустя две недели

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Фото: ABC
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Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли выжила, проведя почти две недели в пустыне в центральной части страны, сообщает издание ABC в понедельник, 2 декабря.

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Полицейские и спасатели нашли 52-летнюю женщину в воскресенье вечером. Она и двое ее друзей считались пропавшими без вести. Полицейские вышла на ее след после того, как обнаружили застрявший в русле реки Финк автомобиль, принадлежавший пропавшим.

МакБит-Райли доставили в больницу Алис-Спрингс с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами.

Австралийка вместе с двумя друзьями отправились в путешествие на машине почти две недели назад, однако по дороге машина застряла. По словам женщины, в течение трех дней они пытались вытащить автомобиль, но ничего не получалось. За это время они выпили всю воду и водку, которую брали с собой, после чего решили, что нужно не ждать, а идти пешком. Путешественники бросили машину, оставив в ней записку с указанием своего предполагаемого маршрута.

Из еды у троих друзей была только пачка печенья и лапша с говядиной.

По словам Макби-Райли, вскоре они вышли к водопою для скота. Двое ее друзей решили отправиться на север по направлению к шоссе, сама же она осталась у источника воды с собакой, которая не перенесла бы долгого перехода в сильную жару.

Когда, спустя 12 дней после поломки машины, за женщиной прилетел вертолет, она думала, что ее друзья добрались до шоссе и позвали на помощь. Однако Клэр Хокридж и Фу Тран по-прежнему числятся пропавшими без вести, полиция активизирует силы на их поиски.

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