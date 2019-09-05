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Дайвер из ЮАР выстрелил себе в голову из гарпуна и выжил

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Фото: Global Look Press/J.W.Alker/imageBROKER.com
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Любитель подводной охоты из ЮАР Конни Хэллоуэлл случайно выстрелил себе в голову из гарпуна, пишет The Independent.

По данным издания, мужчина плавал вблизи города-порта Дурбан, когда заметил тонущих людей возле скал. Хэллоуэлл попытался помочь, но внезапно нахлынула большая волна, и он нажал на спусковой кручок гарпуна, выстрелив прямо себе в лицо.

В итоге стрела прошла через правую щеку и вышла возле левого уха. Чудом не были задеты ни мозг, ни глаза, и мужчина смог самостоятельно выбраться из воды.

«Когда я попытался пошевелить головой, я не смог и понял, что это копье. Мне удалось встать, и я думал только о том, чтобы не потерять сознание. Я кричал, чтобы люди помогли мне, пока шел к берегу», — рассказал Хэллоуэлл.

На суше ему оказали помощь. Мужчину госпитализировали на вертолете. Сейчас 48-летний подводный охотник практически полностью восстановился и отмечает, что не намерен бросать любимое занятие.

Ранее сообщалось, что американский кантри-певец случайно застрелился на съемках клипа.

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